"Es ist ein Kampf gegen Windmühlen": Das sagt mittlerweile Peter Plöbst von der Bezirkshauptmannschaft Murtal. 349 Murtalerinnen und Murtaler sind mit Stand 6. November, 12 Uhr, aktiv mit Corona infiziert. Jeden Tag kommen bis zu 30, zuletzt sogar 40 Neuinfektionen dazu. "Wir rotieren natürlich, es sind ja nicht nur die Infizierten selbst, sondern eine entsprechend noch größere Anzahl an Kontaktpersonen." Mittlerweile gibt es Infizierte aus allen Murtaler Gemeinden, "keine ist mehr verschont". Der Bezirk Murtal hatte im steiermarkweiten Vergleich vergangene Woche noch den zweitniedrigsten Wert an Infizierten, mittlerweile hat man Murau, Voitsberg und Deutschlandsberg überholt. "Ich will trotzdem nicht jammern, es gibt andere Regionen, die täglich dreistellige Zuwächse verzeichnen", so Plöbst.