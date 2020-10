Facebook

Markus Schwarz mit seinen Schülern Lukas Sattler und Maximilian Pacher © kk

Lukas Sattler und Maximilian Pacher haben vieles gemeinsam - sie sind beide 14 Jahre alt, kommen aus dem Murtal und sind seit frühester Kindheit begeisterte Musiker. Nun stehen die beiden Schüler von Markus Schwarz gemeinsam mit drei anderen jungen Steirern im Finale des Harmonikawettbewerbes 2020. Maximilian Pacher lebt in Reifling (Gemeinde Judenburg) und besucht die HTL in Zeltweg. Seit seinem siebten Lebensjahr bekam er Harmonika-Unterricht an der Ulrich-von-Liechtenstein-Musikschule in Judenburg. Das musikalische Vorbild des leidenschaftlichen Rad-, Tennis- und Schwimmsportlers ist Herbert Pixner. Lukas Sattler lebt in Oberzeiring (Gemeinde Pölstal), er spielt bereits seit dem Kindergarten Harmonika. Seit einigen Jahren ist er Teil der Gruppe "4 Pölstaler", er spielt gemeinsam mit seiner Schwester Daniela (Gitarre), sowie Christina (Bassettl) und Stefan Schneidl (Harmonika). Das Finale des Harmonikawettbewerbes wird live im Fernsehen übertragen: am 31. Oktober ab 14.40 Uhr in ORF2.