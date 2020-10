An einigen Schulen und sogar Kindergärten in der Obersteiermark machen militante Corona-Leugner Probleme. Sie lassen ihre eigenen Kinder teils rechtsextreme Hetz-Materialen austeilen.

Ein Auszug aus einer Zeitschrift, die an einer Schule verteilt wurde © kk

Was eine Mutter aus dem Murtal erzählt, hat es in sich: Ihr Sohn besucht eine Volksschule im Bezirk, die Corona-Maßnahmen werden dort vorbildlich umgesetzt. "Es gab nie Probleme, auch nicht mit den Masken. Für die Kinder spielt die Maske gar keine Rolle, sie haben sich schnell daran gewöhnt." Vergangene Woche sei das achtjährige Kind aber völlig verstört von der Schule heimgekommen. "Ein anderer Bub hat erzählt, dass in Österreich schon Kinder wegen der Masken gestorben sind." Auch habe er entsprechende Flugblätter mit Fotos herumgezeigt. Die Mutter - sie will anonym bleiben - ist schockiert. "Es hieß, dass durch die Maske Pilze in der Lunge wachsen. Offenbar wird hier gezielt gehetzt, um kleinen Kindern Angst zu machen."