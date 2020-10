Facebook

Hochzeit Sujet © Ramona Heim/Fotolia

Die Hochzeitssaison des Krisenjahres 2020 neigt sich dem Ende zu. Vorher steht aber noch die verlockende Zahlenkombination 10.10.2020 im Kalender. Aber wie verlockend ist das spezielle Datum wirklich in diesem Jahr? In einem Punkt herrscht Einigkeit: Die Coronakrise hat zu zahlreichen Verschiebungen geführt. Vor allem die strengen Maßnahmen betreffend der Veranstaltungsgröße (10 Personen in Innenräumen, 100 im Freien) schrecken viele Brautpaare ab. Ansonsten ist die Lage in den Bezirken Murtal und Murau durchaus unterschiedlich.