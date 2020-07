Facebook

Andreas Staudinger lebt und arbeitet seit 2010 im Schloss Lind © Sarah Ruckhofer

Und plötzlich spricht man darüber. Nicht nur in Murau, auch in Graz, in Wien. Seit das „Andere Heimatmuseum“ im Schloss Lind bei Neumarkt vor Kurzem mit dem steirischen Volkskulturpreis ausgezeichnet wurde, erlebt das Museum eine neue Blütezeit. „Es ist sehr spannend im Moment. Wir haben nie die Massen angelockt, merken jetzt aber, dass das Publikum viel breiter gestreut ist“, erzählt Andreas Staudinger, Kurator des Museums. „Der Preis zeigt, dass wir angekommen sind.“ Er ist auch unbezahlbare Werbung für die Murauer Einrichtung. Geht er normal an mehrere Projekte, wurde heuer ausschließlich das Schloss Lind mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis bedacht.