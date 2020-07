Schwere Gewitter gingen am Montag über den Bezirken Murtal und Murau nieder. Am frühen Nachmittag kam es in Perchau (Gemeinde Neumarkt) zu einem Murenabgang.

Die Straße ist mittlerweile wieder frei gegeben © FF Perchau

Ein starkes Gewitter zog am Montag über das obere Murtal. Besonders schwer getroffen wurde die Gemeinde Neumarkt im Bezirk Murau: In Perchau am Sattel wurde nach sintflutartigen Regenfällen am frühen Nachmittag die B317 überschwemmt. Laut Michael Taferner von der Feuerwehr Perchau handelte es sich nicht wie ursprünglich vermeldet um einen Murenabgang, sondern lediglich um eine Überschwemmung zwischen Perchau und Neumarkt.