Ex-Ring-Ombudsmann"Die Genehmigung für die beiden Formel-1-Rennen verweigern"

Die rote Flagge für die Rennen in Spielberg fordert Karl Arbesser. Behörde prüft seine Einwände © APA/AFP/JURE MAKOVEC

In der Entstehungsphase des Red-Bull-Rings war er wegen einer von ihm eingebrachten Flut von Einwänden umstritten. Später war Karl Arbesser dann mehrere Jahre offizieller, vom Land bestellter Ring-Ombudsmann für die Anrainer.

In den vergangenen Jahren war es ruhig um den Spielberger, der in der Nähe der Rennstrecke wohnt. Die geplanten Formel-1-Rennen rufen ihn wieder auf den Plan. Diese Woche hat er ein Schreiben an die BH Murtal geschickt, in dem er fordert, die Genehmigung der Veranstaltungen zu verweigern. Arbesser bezieht sich auf eine Passage des steirischen Veranstaltungsgesetzes, wonach behördliche Auflagen der „Vermeidung einer Gefahr für das Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit von Menschen“ dienen sollen. Das könne in Zeiten einer Pandemie nicht erfüllt werden, selbst wenn keine Fans anreisen: „Der Großteil der Teilnehmer kommt aus Ländern mit deutlich höheren Zahlen von Covid-19-Erkrankten oder -Toten als in Österreich“, so Arbesser. Zudem seien Coronatests ungenau, und es sei „ausgeschlossen, dass es zwischen den Veranstaltungsteilnehmern und Teilen der lokalen Bevölkerung zu keinem Kontakt kommt“.