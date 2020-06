Facebook

Den 27. April 2018 wird ein Lehrer der Musikschule Fohnsdorf nicht so schnell vergessen. An diesem Tag erhielt er von der Gemeinde Fohnsdorf ein Entlassungsschreiben. Der Mann war mehr als 20 Jahre in der Musikschule beschäftigt. Die Gemeinde als Arbeitgeber führt viele Verfehlungen an: So habe er vorgeschriebene Arbeitszeit-Eintragungen manipuliert. Dies führe zum Verlust von Förderungen, da eine korrekte Arbeitszeitaufzeichnung Voraussetzung sei, um Förderungen zu erhalten, lautete ein Argument.

Und es gibt noch schlimmere Vorwürfe. Der Lehrer habe einem Schüler „mit dem gewaltsamen Entfernen aus dem Klassenraum durch das Fenster gedroht und in Angst und Schrecken versetzt“. Er habe sich Anordnungen von Vorgesetzten widersetzt und Aufträge nicht wahrgenommen, etwa „ein Bläserensemble für die Messe am Palmsonntag 2018 zu erstellen“.