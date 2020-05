Nach mehr als zwei Monaten sperrt die Therme in Fohnsdorf am 29. Mai wieder auf, freilich mit vielen Auflagen und Einschränkungen.

Mit nur rund einem Drittel der üblichen Kapazität sperrt die Therme am Freitag wieder auf © Wolfgang Spekner

Nicht nur die Schwimmbäder dürfen ihre Türen mit 29. Mai wieder für Besucher öffnen, auch die Therme Aqualux in Fohnsdorf steht wieder in den Startlöchern. Seit März war die Therme aufgrund der Corona-Krise geschlossen, auch für die Wiedereröffnung gelten strenge Auflagen. "Wir dürfen nur eine begrenzte Zahl an Besuchern zulassen", so Thermendirektor Hans Christian Schautzer. Konkret heißt das: Maximal eine Person pro sechs Quadratmeter Wasserfläche, für jeden Besucher müssen zehn Quadratmeter Liegefläche zur Verfügung stehen. Maximal 200 Besucher dürfen sich daher gleichzeitig in der Therme Fohnsdorf aufhalten - nur ein Drittel der üblichen Anzahl. "Jammern nützt nichts, wir freuen uns auf die Gäste und werden mit unserer Kulinarik und Freundlichkeit punkten", so Schautzer.