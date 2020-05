Facebook

So sieht die neue Kamera über der S 36 aus © Josef Fröhlich

Die lange Gerade auf der S 36 zwischen den Abfahrten Zeltweg Ost und Zeltweg West verleitet viele Lenker zum Rasen. Als vor einigen Wochen, kurz vor Beginn der Coronakrise, dort auf einem Balken ein auffälliges weißes Konstrukt montiert wurde, dachte schon so mancher Autofahrer an ein Radar, wie diversen Postings auf Facebook zu entnehmen war. Wir haben bei der Asfinag nachgefragt, was es damit auf sich hat: "Das ist kein Radargerät, sondern eine ganz normale Verkehrskamera", klärt Asfinag-Sprecher Walter Mocnik auf. Die Bilder landen in der sogenannten Verkehrsmanagement-Zentrale in Bruck an der Mur und dienen der Verkehrsüberwachung. "Es gibt noch einige blinde Flecken, wo wir nicht hinsehen können, da wird sukzessive nachgerüstet", so Mocnik. Auch auf der S 36 wurden in jüngster Zeit nicht nur dieses eine Exemplar, sondern mehrere Kameras installiert.