Domenico heißt nun der "Wohlfühlgarten" © Caritas

„Hier geschieht doppeltes Wachsen von Natur und Menschen, damit gutes Leben möglich ist“: Mit diesen Worten beschrieb der steirische Caritasdirektor Herbert Beiglböck das Beschäftigungsprojekt „Domenico“ im Stift Lambrecht bei einer Pressekonferenz. Die Caritas hat das Beschäftigungsprojekt mit März von promente übernommen und bot gemeinsam mit den Partnern Einblick in Neuerungen wie das Café Paul im Glashaus. Die Präsidentin des steirischen Landtags, Manuela Khom, betonte: „Hier in diesem Garten wird gelebt, was es heißt, miteinander unterwegs zu sein.“ Pater Gerwig Romirer vom Stift hielt fest: „Mit dem heutigen Tag freuen wir uns, dass eine neue Kooperation mit dem Verein domenico, den örtlichen Verantwortlichen, den Benediktinerstift und der Marktgemeinde zustandekommt. Ganz wichtig ist uns, dass alles zusammengehalten wird von einer großen Sinnklammer, dass nämlich Menschen, die es selbst grad ein bisschen schwer haben, hier einen Platz finden, wo sie tätig sein können.“