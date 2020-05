140 Kinder und Jugendliche aus ganz Österreich hätten heuer das Theatercamp "Wandelbühne" in St. Lambrecht besucht. Die Corona-Krise macht dem Ereignis einen Strich durch die Rechnung, nun setzt man auf ein Video-Projekt.

Gegen Langeweile in den Ferien

Kinder und Jugendliche lernen in St. Lambrecht seit Jahren die Faszination Theater kennen © Wandelbühne

Von 26. Juli bis 7. August wäre es wieder bunt geworden in St. Lambrecht: Wie jedes Jahr hätte die Wandelbühne, ein weit über die Grenzen des Bezirkes Murau hinaus bekanntes Theatercamp, mehr als 140 Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Land angelockt. Corona-bedingt muss das stets ausgebuchte Camp nun ausfallen - zumindest in seiner bekannten Form. Im "Kampf gegen die Langeweile in den Ferien" hat sich das Theatercamp-Team rund um Regisseur Lukas Wachernig heuer ein digitales Ersatz-Angebot einfallen lassen.