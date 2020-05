"Indoorsport"Lokalbetreiber darf wegen aufgestellter Dart-Geräte nicht aufsperren

Facebook

Markus Huber darf sein Dartlokal vorerst nicht öffnen: "Ich habe das Gefühl, diese Bürokratie überfordert alle" © KK

Der Teufel liegt im Detail, das gilt auch oder gerade in Coronazeiten. Schmerzlich erfährt das gerade der Gastronom Markus Huber, der in Knittelfeld das Lokal "Checkout" betreibt. Um endlich wieder zu Gästen und damit zu einem Verdienst zu kommen, freute er sich schon auf die Zusage der Regierung, Mitte Mai wieder aufsperren zu können. "Als ich mich bei der Wirtschaftskammer nach den Details erkundigen wollte, kam der Dämpfer", seufzt Huber. Da in seinem Lokal drei Dart-Automaten sowie eine Dartscheibe vorhanden sind, dürfe er vorerst doch nicht aufsperren: "Mir wurde gesagt, Darts falle unter Indoorsport, deshalb sei eine Öffnung noch nicht möglich", so Huber. Diese Auskunft habe er von der Wirtschaftskammer erhalten. "Grundsätzlich ist man dort wirklich bemüht und freundlich, sie geben halt auch nur weiter, was sie an Vorgaben bekommen", sagt der Lokalbetreiber.