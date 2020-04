Kuriose Erklärung(en)Feuerball auf 110.000-Volt-Leitung nahe Judenburg erschreckte Anrainer

Am Dienstag kam es in Rothenthurm (St. Peter ob Judenburg) zu gleich zwei Explosionen auf einem Starkstrommasten. Anrainer fürchteten technischen Defekt, vermutet wird allerdings eine durchaus kuriose Ursache.

Bei einem Starkstrommasten hat sich die kleine Explosion ereignet © Fotolia

Spektakuläre Szenen haben sich Dienstagfrüh gegen 5.40 Uhr bei einem Hochspannungsmast in Rothenthurm (St. Peter ob Judenburg) abgespielt: "Es war ein lautes Surren zu hören, darum habe ich aus dem Fenster geschaut", berichtet ein Anrainer: "Bei der Spule war ein Feuerball zu sehen, sicher ein oder zwei Meter hoch. Nach etwa einer halben Minute ist er zu Boden gefallen." Ein Brand ist glücklicherweise nicht ausgebrochen. Der zufällige Zeuge verständigte die Einsatzkräfte und fragt sich, was die Ursache für den Feuerball war: "So ein Vorfall kann ja auch schlecht ausgehen, wenn es an anderer Stelle passiert."