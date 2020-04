Facebook

Der kontaktlose Verkauf erfolgt über eine Hütte vor der Alpeneventhalle. Im Bild die Familie Offenbacher: Sonja, Karl senior, Nicole, Karl junior, Thomas (hockend). Ganz rechts: Chefkoch Norbert Wachter © Offenbacher

"McDonald's ist nicht das Vorbild, und wir wollen auch keine Kopie sein", betont Norbert Wachter. Aber die Fast-Food-Kette sei der Anstoß für eine originelle Idee gewesen: Ein "Drive-In" mitten in den Seckauer Alpen, in dem selbst kreierte Burger angeboten werden. Wachter (31) arbeitet normalerweise als Küchenchef in der Therme Fohnsdorf, die während der Coronakrise geschlossen hat. Bei Veranstaltungen in der Seckauer Alpeneventhalle, die auf dem Bauernhof von Familie Offenbacher steht, übernimmt er auch das Catering.