Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mitte Dezember wurde Markus Schöck in Seckau zum Diakon geweiht, seine Priesterweihe verschiebt sich © Gerd Neuhold

Die Coronakrise hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, wie auch Markus Schöck erfahren muss. Nach seiner Weihe zum Diakon am 15. Dezember 2019 in der Basilika von Seckau sollte ebendort am 28. Juni 2020 die Priesterweihe erfolgen. Wie Schöck nun bekanntgibt, wird sich dieser Termin nun auf Sonntag, 13. September, verschieben. Die Primiz folgt eine Woche später, am Sonntag, 20. September, in der Stadtpfarrkirche Knittelfeld. Viele in der Region kennen den Spätberufenen von seinen Tätigkeiten als Rotkreuz-Bezirksrettungschef sowie als Vizebürgermeister von Knittelfeld.