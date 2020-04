Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Von der Corona-Krise lässt sich die Murtaler Kaffee-Rösterei Jamila Coffee nicht aufhalten: Schon diese Woche eröffnete ihr neuer Shop in Spielberg, in den kommenden Monaten wird einiges folgen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Shop in Spielberg hat bereits geöffnet © kk

Für seine erlesenen Kaffee-Kreationen ist der gebürtige Amerikaner und Wahl-Murtaler Josiah Tiner weit über die Grenzen der Region hinaus bekannt: In Zeltweg gründete der Meisterröster das Unternehmen "Jamila Coffee", beliefert damit Handel und Gastronomie in ganz Österreich. Allerdings: "In Zeltweg standen uns nur 100 Quadratmeter zur Verfügung. Ich sitze auf der Quelle, aber ich habe kein Kaffeehaus - das passt irgendwie nicht zusammen", erklärt Tiner.