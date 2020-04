Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nachdem eine Pensionistin aus dem Bezirk Murtal am Coronavirus erkrankt war und sich in Quarantäne begeben hatte müssen, standen ihr ein regionaler Unternehmer und hilfsbereite Nachbarn zur Seite.

Gastronom Peter Dietrich © Sarah Ruckhofer

Schwere Tage liegen hinter einer Pensionistin aus der Murtaler Gemeinde Gaal. Die alleinstehende Frau erkrankte vor Kurzem am Coronavirus und musste in Folge unter Quarantäne gesetzt werden. Eine belastende Situation für die betagte Dame, in der sie aber nicht allein gelassen wurde. Ganz im Gegenteil: Wie Gemeindevertreter berichten, erlebte die Erkrankte eine "Welle der Hilfsbereitschaft".