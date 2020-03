Corona-Ausgangsbeschränkungen lassen auch in der Arena Fohnsdorf die Kundenfrequenz sinken. Etliche Geschäfte passen deshalb Öffnungszeiten an.

Kaum Frequenz in der Arena Fohnsdorf © Josef Fröhlich

Mehr als 100 Geschäfte gibt es in der Arena Fohnsdorf. Derzeit sind die Eigentümer am Nachdenken, wie sie den eingemieteten Unternehmen angesichts der Krise entgegenkommen können. Geschäftsführer Werner Gruber: "Dass wir handeln müssen, steht außer Diskussion, in welcher Form und in welchem Ausmaß das sein wird, wird in absehbarer Zeit entschieden."