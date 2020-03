In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Fachmarktzentrum Knittelfeld eröffnet die neue Apotheke © KK

In diesen Zeiten gehören Geschäftseröffnungen zur Ausnahme. Dennoch sperrt Anfang April in Knittelfeld eine Apotheke auf. "Wir hatten das schon lange geplant. Es war nicht vorhersehbar, dass die Eröffnung in diese Zeit fällt", so Jürgen Zigart, der die Apotheke mit Geschäftspartnerin Gabriele Schmid führen wird. Für den Betrieb wurde eine neue Konzession erteilt, als Standort suchten sich die beiden das Fachmarktzentrum an der Grenze zu Spielberg aus.