Corona-Krise"Die Bevölkerung kann sich auf die Feuerwehren verlassen"

In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Erwin Grangl beruhigt: "Sind immer einsatzbereit!" © Sarah Ruckhofer

Übungen- und Ausbildungstätigkeiten sind eingestellt, die Aktivititäten in den Rüsthäusern auf das Notwendigste reduziert. Selbst Folgetonhörner sind kaum noch zu hören: "Das könnte die Menschen verunsichern. Wir wollen die Lage nicht hochschaukeln".



Erwin Grangl, stellvertretender Landesfeuerwehrkommandant, steht an vorderster Front, was die aktuellen Entscheidungen im Landesverband angeht. Auch im Feuerwesen hat sich aufgrund der Corona-Krise viel verändert.



Grangl ist auch Kommandant des Feuerwehrbereichs Knittelfeld und versichert: "Selbst wenn wir nicht mehr so häufig wahrzunehmen sind, sind wir rund um die Uhr einsatzbereit. Die Bevölkerung kann sich auf uns verlassen."