Schicksal oder Kunstfehler?Nach Routine-Eingriff: "Ich werde nie wieder ohne Schmerzen leben"

Die zweifache Mutter Aida Mujic (43) durchlitt nach einer Gallenblasen-Operation am LKH Judenburg vor zwei Jahren ein Martyrium, das sie fast das Leben kostete. Nun kämpft sie um eine Entschädigung.

Aida Mujic lebt mit großen Schmerzen, ihrer Arbeit kann sie nicht mehr nachgehen © Sarah Ruckhofer

Für Aida Mujic gibt es ein davor. Und es gibt ein danach. Am 16. März 2018 wird die zweifache Mutter am LKH Judenburg operiert, eigentlich ein Standardeingriff. "Und jetzt ist mein ganzes Leben kaputt." Schwere Komplikationen kosten der Murtalerin fast das Leben, zwei Jahre Krankenstand liegen hinter ihr. Mujic betreibt in Zeltweg einen Frisörsalon mit Nagelstudio, seit der Operation ist die 43-Jährige zu 60 Prozent invalid und arbeitsunfähig. Schmerzen sind ihr ständiger Begleiter, sie kann nur kurz stehen oder sitzen, darf nicht mehr als fünf Kilogramm aufheben. "Nicht einmal meinen eigenen Enkel darf ich im Arm halten. Die Lebensqualität ist völlig verloren gegangen."