Klosterleben im Hotel Jufa-Hotel in Judenburg feiert mit Relaunch 30-Jahr-Jubiläum

2021 feiert das Jufa-Hotel in Judenburg sein 30-jähriges Bestehen. Das Gästehaus befindet sich in einem ehemaligen Kloster, dies will man künftig auch in Szene setzen. 300.000 Euro werden investiert.