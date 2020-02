Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jufa-Chef Gerhard Wendl und Bürgermeister Hannes Schmidhofer (rechts) © Michaela Egger

Das kleinste Jufa-Hotel befindet sich in Oberwölz. 21 Zimmer stehen in der Einrichtung im Herzen der Stadt zur Verfügung - und auch wenn das Hotel klein ist, will die "Jufa Hotels Österreich GmbH" nun kräftig in den Standort investieren, wie der Vorstandsvorsitzende Gerhard Wendl betont. Insgesamt gibt es rund 60 Jufa-Häuser.