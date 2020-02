Ein wichtiges Schilddrüsen-Präparat ist in der Region immer schwerer zu erhalten. Die nächsten Lieferungen gibt es voraussichtlich erst Ende März.

© Benjamin Nolte - stock.adobe.com

In der durch Lieferengpässe bei Medikamenten ausgelösten Versorgungskrise gibt es nun zumindest in einem Einzelfall positive Nachrichten. Wie berichtet war ein 70-jähriger Fohnsdorfer von dem Medikamentenmangel stark betroffen: Für ihn war ein wichtiges Schilddrüsen-Präparat (Novothyral) kurzfristig nicht mehr erhältlich. "Ich habe es bei mindestens zehn Apotheken in der Region versucht - ohne Erfolg", schilderte er damals im Gespräch mit der Kleinen Zeitung.