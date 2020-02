Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Hundebesitzer fotografierte den Köder und stellte ihn auf Facebook © kk

Das hätte tödlich enden können: Am Dienstag, 11. Februar, entdeckte ein Judenburger durch Zufall Speckstücke im offenen Vorgarten eines Mehrparteienhauses in der Seilbahngasse. "Mein Hund ist Allergiker, ich habe sofort nachgeschaut, was da liegt." Dann der Schockmoment: Der Speck ist mit Reißnägeln durchsetzt, auf den ersten Blick ist der Köder nicht zu erkennen. "Das wurde vorsätzlich hingelegt", ist sich der Hundebesitzer sicher. Seine Labradorhündin wird am Mittwoch (12. Februar) zur Sicherheit noch geröntgt, "ich hoffe aber, dass sie nichts davon gefressen hat". Auch der Polizei wurde der Vorfall angezeigt.