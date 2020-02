Feinste Zotter-Schokolade wird von der Familie Regner in Seckau von Hand verarbeitet - eine fast ausgestorbene Konfiserie-Kunst. Weiße, braune und erstmals auch grüne Hasen werden in die Landeshauptstadt geliefert.

Gregor und Michael Regner in der österlichen Backstube © Sarah Ruckhofer

Wie man einen Schoko-Osterhasen schminkt? Konditor-Weltmeister Gregor Regner ist ein Profi darin. Hier ein zarter Tupfen dunkle Schokolade, da ein weißer Strich, hier ein roter Punkt. Das "Ausschminken" der Hartplastikformen ist eine Kunst der Konfiserie, die heute nur noch selten praktiziert wird. "Bei uns lernen auch die Lehrlinge, wie man Hohlkörperfiguren aus Schokolade herstellt", erzählt Vater und Firmenchef Michael Regner. In der 1660 gegründeten Bäckerei und Konditorei in Seckau hat das Ostergeschäft erst im Vorjahr wieder voll Einzug gehalten. "Auf alten Dias sieht man, wie besonders und selten in den 50er-Jahren Süßigkeiten noch waren", so Regner. Er zeigt Bilder aus längst vergangenen Zeiten: liebevoll verpackte, kunstvoll verzierte Osterleckereien.