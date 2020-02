Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Präsentation der neuen Beteiligungsprojekte © Stadt Knittelfeld

Das "Bürgerbudget" und die Weiterentwicklung des Stadtentwicklungsprozesses "Gestalten wir Zukunft": Das sind in diesem Jahr zwei wesentliche Vorhaben in der Stadt Knittelfeld, die in Zukunft verstärkt auf die Beteiligung der Bürger setzt, wenn es um Entscheidungen und Projekte geht.