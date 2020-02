Benefizkonzert"Frühlingserwachen" mit Iva Schell in Knittelfeld

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Lore Schrettner, Iva Schell und Sylvia Noé © Sarah Ruckhofer

Für Kulturinteressierte im Murtal ist das ein Fixtermin: Am 5. März lädt der Kiwanisclub Farrach ad Undrimas zum „Frühlingserwachen“ mit Iva Schell und dem Kammerorchester Accento. Für die Opernsängerin und Witwe von Oscar-Preisträger Maximilian Schell ist es der erste größere Auftritt in der Steiermark. „Das Publikum außerhalb von großen Städten ist ein sehr angenehmes“, erzählt die Sängerin im Interview mit der Kleinen Zeitung. „Ich erlebe die Menschen als sehr offen, sehr freundlich. Es macht wahnsinnigen Spaß, wenn Kultur aus den Städten raus geht.“ In ihrer Wahlheimat Kärnten steht die Mutter einer dreijährigen Tochter regelmäßig auf der Bühne, ins Murtal hat es sie noch nie verschlagen. Begleitet wird der Auftritt der Sängern vom 30-köpfigen Orchester von Lore Schrettner.