In einem Carport in Feistritz brach in der Nacht auf den 29. Jänner ein Brand aus © Thomas Zeiler

Zu einem Brandeinsatz wurden die Feuerwehren Feistritz, St. Marein und St. Lorenzen in der Nacht auf Mittwoch, dem 29. Jänner, gerufen. Gegen 23:28 Uhr brach ein Feuer in einem Carport in der Gemeinde St. Marein-Feistritz aus. Ein Nachbar bemerkte die Flammen und alarmierte die Einsatzkräfte.