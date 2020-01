Facebook

Am Samstag ging die vierte Hecke in Knittelfeld in Flammen auf © Thomas Zeiler/FF Knittelfeld

Es war ein recht harmloser Heckenbrand, zu dem die Knittelfelder Feuerwehr am Freitag gerufen wurde. Was zu diesem Zeitpunkt keiner wusste: Es war der Auftakt zu einer ganzen Brandserie, die die Einsatzkräfte seitdem im Atem hält. Viermal brannten in der Murtaler Stadt binnen 27 Stunden Thujenhecken, zuletzt am Samstagabend. "Wir gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom gleichen Täter aus", so Wolfgang Elsbacher, Leiter des Kriminalreferates im Bezirkspolizeikommando Murtal.