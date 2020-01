Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gastro-Impresario Dietmar "Didi" Köck, hier in seinem Heurigenlokal in Großfeistritz © Bettina Oberrainer

Gastro-Impresario, dieser Beiname hat ihm gefallen. Impresario, so hieß einst der Chef einer Oper, eines Theaters. Dietmar Eugen Köck, von jedem nur Didi genannt, leitete keine Oper, kein Theater. Sein Metier war die Gastronomie, die ihn von Graz über Südafrika und Berlin führte und dann wieder zurück in die alte Heimat. Der gebürtige Zeltweger führte den Murhof Großlobming (heute G'schlössl), das Restaurant im Puch-Turm am alten Österreich-Ring, den Hubertushof. Seine letzte Station war Didis Heuriger in Großfeistritz, wo der legendäre Wirt für seine Gäste über die Jahrzehnte an die 2500 Spanferkel am offenen Kamin in der Stube grillte.