Am Tremmelberg herrscht seit zehn Jahren ein Fahrradverbot. Um dies zu ändern machten vier Gemeinden der Waldgenossenschaft Seckau ein Angebot. Das Gegenangebot ist doppelt so hoch ausgefallen.

Das Befahren des Waldes am Tremmelberg ist verboten © Patrick Neves

Noch ist Winter, doch die nächste Fahrradsaison kommt bestimmt. Mountainbiken, in der freien Natur in die Pedale zu treten, liegt seit Jahren im Trend. Und für diese Trendsportart soll im Raum Knittelfeld auch die passende Infrastruktur geschaffen werden. Treibende Kraft dahinter ist Knittelfelds Bürgermeister Harald Bergmann, der selbst als leidenschaftlicher Radsportler bekannt ist und die Obersteiermark einst als "Entwicklungsland" bezeichnet hat, was Mountainbike-Strecken angeht.