Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manfred Gaugusch mit seinem Weltmeister-Kaninchen © Josef Fröhlich

Gut 180 Zwergkaninchen hat er in seinen Stallungen, aber kein einziges hat einen Namen. Wenn er sie herausnimmt, nennt er sie einfach "Schatzi". Zwei dieser Schatzis haben Manfred Gaugusch (63) aus Gaal im Bezirk Murtal vor Kurzem besonders glücklich gemacht: Ein Rammler und eine Häsin, also ein männliches und ein weibliches Kaninchen. Beide Tiere gehören zur Rasse "Hermelinkaninchen-Blauauge". In Sachen Fellqualität, Körper- und Kopfform waren sie unschlagbar und wurden damit offiziell zu "Weltsiegern" erklärt.