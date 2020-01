Erst am Montag (30. Dezember) wurde die B 97 nach einem Felssturz wieder einspurig für den Verkehr freigegeben. Am Samstag könnte es jedoch bereits zu einer weiteren Totalsperre kommen.

Franz Zenz, Leiter des Straßenerhaltungsdienstes, bei der Besichtigung in St. Georgen am Kreischberg © Straßenerhaltungsdienst

Momentan hat sich die Lage in St. Georgen am Kreischberg weitgehend entspannt: Nach einem Felssturz am Samstag (28. Dezember), der zu einer Totalsperre der Murauer Straße geführt hatte, konnte die B 97 wie berichtet am Montag (30. Dezember) wieder einspurig freigegeben werden. Der Verkehr wird seither mittels einer Ampelanlage oder von Polizisten wechselweise angehalten. Die lokalen und großräumigen Umfahrungen sind aufgehoben.