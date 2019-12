Nach Felssturz"Die Autokolonne war sicher drei Kilometer lang"

Am Montag (30. Dezember) konnte die B 97 nach einem Felssturz wieder einspurig für den Verkehr freigegeben werden. Aufgrund der Umleitung war es zuvor im Ortsgebiet von St. Georgen am Kreischberg zu langen Staus gekommen.

Nach dem Felssturz am Samstag konnten gestern die Aufräumarbeiten weitgehend abgeschlossen und die B 97 einspurig wieder freigegeben werden. © Straßenerhaltungsdienst Land Steiermark

Bereits in den frühen Morgenstunden war Geologe Marc-André Rapp am Montag (30. Dezember) erneut in St. Georgen am Kreischberg im Einsatz. Möglichst zeitig galt es letzte Untersuchungen durchzuführen und die Ergebnisse von im Gefahrengebiet vergrabenen Messgeräten auszuwerten. Gemeinsam mit Katastrophenschutzreferent Friedrich Sperl absolvierte der Experte am Vormittag noch einen letzten Kontrollgang.