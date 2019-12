Nach Unfällen: Einzige ampelgeregelte Kreuzung in Zeltweg wird im Frühjahr sicherer.

Am Hl. Abend rückten Einsatzkräfte zu Unfall in Zeltweg aus. Kreuzung wird bald besser geregelt © FF Farrach

Vielleicht waren am Heiligen Abend ein paar Schutzengel am Werk, denn dieser Unfall hätte schlimmer enden können. Kurz nach 22.30 Uhr krachte es bei der Kreuzung Triesterstraße-Hauptstraße, der einzigen ampelgeregelten Kreuzung in Zeltweg. Zwei Pkw stießen zusammen, beide Lenker wurden leicht verletzt. Im Einsatz waren Rotes Kreuz, Polizei und Feuerwehr Farrach.