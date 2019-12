Facebook

Der jüngste Nominierte: Alexander Umundum aus Spielberg © KK

Die Wahl zu den "Köpfen des Jahres" geht ins Finale. In folgenden Kategorien (mit den Links zum Voting) sucht die Kleine Zeitung die besten Köpfe aus der Obersteiermark: Kultur, Gastgeber, Newcomer, Wirtschaft und Forschung, Soziales Gewissen, Sport und Entertainment.

Aus den Bezirken Murtal und Murau rittern insgesamt neun Nominierte um den Titel. Wer schließlich das Rennen macht, erfahren die Kandidaten bei einer großen Gala im Jänner im Styria Media Center in Graz.

Hier finden Sie einen Rückblick auf die Gala im Vorjahr:

Abgestimmt werden kann bis 26. Dezember online oder per Kupon, der mehrmals in der Printausgabe der Kleinen Zeitung abgedruckt wurde. Eines steht jetzt schon fest: Spitzenreiter bei den Kupons ist der junge Spielberger Alexander Umundum, der in der Kategorie Entertainment nominiert ist. Seine Mutter Daniele Umundum lieferte zahlreiche Stimmzettel in der Judenburger Redaktion ab, auf denen der Name "Alexander Umundum" angekreuzt ist.

Zur Person Ein Ausnahmetalent auf der Blockflöte ist Alexander Umundum. Der Volksschüler nahm heuer mit gerade einmal sieben Jahren beim größten Blockflötenbewerb Europas in Amsterdam teil und erreichte dort in seiner Altersklasse (bis elf Jahre) nicht nur einen ersten Preis, er erspielte auch den Publikumspreis. Der junge Spielberger hat zwar schon einige Preise eingeheimst, aufgrund der großen Konkurrenz kam dieser Erfolg für die Familie aber doch ein wenig unerwartet. Entsprechend groß war der Jubel. Alexander, der die Musikschule Fohnsdorf besucht, erreichte auch schon erste Plätze bei Bewerben wie „Prima la Musica“ und beim „Brahms Music Festival“.

Ebenfalls in der Kategorie Newcomer ist Christian Bachler aus dem Bezirk Murau unter den fünf Nominierten. Auf seiner Facebookseite "Bergerhof Krakauebene" informiert er seine mehr als 10.000 Fans gewohnt launig: "Meine Wenigkeit wurde für die Obersteiemark in der Kategorie Newcomer nominiert. Da so a Siegerurkunde perfekt zwischen meine Urkunde für den zweiten Platz beim Volksschulschirennen und die vom bestandenen Freischwimmerschein passen würde, würde ich euch bitten bei diesem Voting für mich zu stimmen." Und die Fans antworteten mit "Ich drück dir die Daumen", "Erledigt" oder "Viel Glück"!

Zur Person Als „Wutbauer“ wurde er öfter bezeichnet. Anlass war ein Facebook-Video, in dem Christian Bachler den Chefredakteur der Wochenzeitung „Falter“, Florian Klenk, wegen dessen Meinung zum Kuh-Urteil heftig kritisiert hatte. Das Ende der Geschichte: Klenk kam für mehrere Tage auf Bachlers höchstgelegenen Bergbauernhof der Steiermark (1450 Meter), man verstand einander prächtig, Klenk sieht ihn als „Mutbauer“. Mittlerweile verfolgen fast 10.000 Fans auf der Facebook-Seite „Bergerhof Krakauebene“ die kritisch-konstruktiven Beiträge Bachlers, etwa zum Thema Klimawandel.

"Juhuu wird sind beim Voting der Kleinen Zeitung, "Köpfe des Jahres", im Bereich Gastgeber in der Obersteiermark nominiert worden, daher brauchen wir bitte deine Unterstützung! Danke für deine Stimme!" Auch das Fohnsdorfer Ehepaar Edith und Franz Perschler freut sich über seine Nominierung.

Die Nominierten In unmittelbarer Nähe zum Spielberger Red-Bull-Ring betreiben Edith und Franz Perschler in fünfter Generation ein Hotel samt Restaurant. Vor einigen Jahren erwarben die Gastronomen einen alten Bauernhof in der Nachbarschaft. Das Bauernhaus im Fohnsdorfer Ortsteil Rattenberg beherbergt Chalets, heuer wurde nun der 110 Jahre alte Stall umfassend saniert. Zehn exklusive Doppelzimmer mit Panoramablick auf die Murtaler Bergwelt bietet der historische Kuhstall, die Fassade des architektonisch wertvollen Gebäudes wurde fast vollständig erhalten. Die Investition hat sich gelohnt, bei Großveranstaltungen auf der steirischen Rennstrecke ist der Stall auf lange Zeit ausgebucht.

Ein weiterer Gastgeber, für den man noch seine Stimme abgeben kann, ist Adi Lercher, der heuer das Traditionsgasthaus Anthofer in St. Ruprecht wieder eröffnet hat.

Zur Person In vielen Orten Österreichs haben in den vergangenen Jahren Gasthäuser zugesperrt, Stichwort Wirtshaussterben. Exakt 828 Tage hatte auch der rund 200 Jahre alte Traditionsgasthof Anthofer in St. Ruprecht (Gemeinde St. Georgen am Kreischberg) geschlossen. Heuer im Frühjahr wurde zur Neueröffnung geladen: Adi Lercher, Wirt in dritter Generation, pachtete das Gasthaus mit dem Ziel, hier echte Wirtshauskultur zu leben. Zuvor kochte Lercher unter anderem im väterlichen Betrieb, dem bekannten Hotel Gasthof Lercher in der Bezirkshauptstadt Murau. Er war aber auch schon in Großstädten wie Los Angeles als Koch tätig.

Köpfe des Jahres: Die Nominierten

Karl und Thomas Offenbacher von "PL Soundpark" werben ebenfalls auf Facebook um Stimmen. Sie schreiben: Vielen Dank liebe „Kleine Zeitung“ für die Nominierung zu „Köpfe des Jahres". Wir von PL Soundpark würden uns sehr über eure Stimmen im Sektor „Entertainment“ freuen.

Die Nominierten Breit aufgestellt ist die Seckauer Eventtechnik-Firma „PL Soundpark“: von Technikverleih über Bandbetreuung bis hin zum Messestandaufbau. Geschäftsführer und Inhaber ist Karl Offenbacher (31), sein Bruder Thomas Offenbacher (25) ist für Marketing und PR zuständig. Mehrere DJs können bei „PL Soundpark“ gebucht werden, sie sorgten in den vergangenen Jahren bei unzähligen Maturabällen und anderen Feiern für Stimmung. Unterschiedliche Veranstaltungen finden auch in der Seckauer Alpeneventhalle statt, die heuer eröffnet wurde – und von den Brüdern gemeinsam mit ihren Eltern, Sonja und Karl Offenbacher, betrieben wird.

"Würde mich sehr freuen, wenn ihr täglich für mich abstimmen würdet", schreibt Enzo Komatz auf Facebook. Der junge Mann aus St. Margarethen stellte heuer den Freihändig-Radfahren-Weltrekord auf, deswegen wurde er in der Kategorie Sport nominiert.

Zur Person Ob ihm diesen Weltrekord so schnell jemand nachmacht? 5 Stunden und 40 Minuten fuhr Enzo Komatz heuer im Jänner bei eisigen Temperaturen auf einer 400-Meter-Rundbahn im Sportzentrum Zeltweg – und das freihändig. Damit stellte der 17-Jährige aus St. Margarethen bei Knittelfeld einen Weltrekord auf. Rund 20.000 Kilometer pro Jahr legt der Radsportler zurück, heuer hat er die Bilanz mit seiner ganz persönlichen Maturareise noch aufgefettet: Er strampelte rund 3500 Kilometer vom Nordkap in seine obersteirische Heimat. Bewegungstalent zeigt der junge Mann auch auf anderer Ebene. So debütierte er heuer gemeinsam mit seiner Partnerin beim Wiener Opernball.

In der Wirtschaft könnte Werner Kollau von Zeman Scheifling "Kopf des Jahres" werden. Roboter fertigen in dem Unternehmen Stahlträger.

Zur Person Seit gut 20 Jahren führt Werner Kollau (60) die Zeman Bauelemente Produktions GmbH in Scheifling (Bezirk Murau). Mit der Roboterfertigung von Stahlträgern hat seine Firma einen Welterfolg gelandet: „Wir exportieren unter anderem in die USA, nach Australien, Russland, China und sogar Japan“, freut er sich. Dass die Roboter selbst gebaut werden und auch die Software aus dem eigenen Haus kommt, macht ihn stolz. Acht Jahre dauerte es vom Beginn der Entwicklung („Es gab viele Rückschläge“) bis zum durchschlagenden Erfolg. Der Chef von 75 Mitarbeitern hat sich vom Konstrukteur zum Geschäftsführer hochgearbeitet. Werner Kollau wohnt in Murau, ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Eine Pflichtveranstaltung ist für viele Menschen das "Apfelberger Adventsingen". Mit dieser stimmungsvollen Veranstaltung hilft Franz Waldauer mit seinem Team kranken Kindern. Er ist in der Kategorie "Soziales Gewissen" unter den Nominierten.

Zur Person Bekäme ich für diese Tätigkeit ein Gehalt, würde ich sie nicht machen“, sagt Franz Waldauer. Helfen zu können, das treibe ihn an. Vor zehn Jahren hat er den „Verein der Freunde des Apfelberger Adventsingens“ gegründet und seither mit seinem Team mehr als 150.000 Euro an Spenden eingespielt. Das Geld geht an krebskranke Kinder oder wird für Therapien verwendet, die schwerkranke Kinder aus der Region brauchen. Wer das Adventsingen in freier Natur-Idylle im Knittelfelder Ortsteil Apfelberg heuer erleben möchte, muss sich Mittwoch, den 11. Dezember, dick im Kalender anstreichen (19.30 Uhr). Nächstes Jahr plant Waldauer mit seinem Verein wie schon 2018 auch ein großes Passionssingen – natürlich auch wieder für den guten Zweck.

In der Kategorie Kultur ist Lore Schrettner nominiert. Sie sorgte für einen Höhepunkt im Murtaler Kulturjahr: Unter ihrer Leitung brachten 140 Musiker und Sänger Mendelssohns Oratorium „Elias“ auf die Bühne.

Zur Person Sie ist schon in Moskau, Dubai und Tokio aufgetreten und wurde an der Mailänder Scala geehrt. Die Knittelfelder Geigerin Lore Schrettner hat gemeinsam mit mehreren Orchestern auf der ganzen Welt für Furore gesorgt – und dabei nie den Bezug zu ihrer Heimat verloren. Seit fast vier Jahrzehnten organisiert sie die „Internationalen Musikwochen in Großlobming und St. Marein-Feistritz“, bis vergangenen September leitete sie 16 Jahre lang die Musikschule Knittelfeld. Und kaum war sie in „Direktoren-Ruhestand“ getreten, sorgte Schrettner schon wieder für einen Höhepunkt im Murtaler Kulturjahr: Unter ihrer Leitung brachten Ende Oktober dieses Jahres 140 Musiker und Sänger Mendelssohns Oratorium „Elias“ in Knittelfeld auf die Bühne.