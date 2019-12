Facebook

Die neue steirische Landesregierung © (c) APA/ERWIN SCHERIAU

Die Steiermark hat eine neue (alte) Landesregierung, und auch das Regierungsprogramm steht. Die Meinungen über Schwarz-Rot gehen bei Funktionären in der Region denkbar weit auseinander. Von "viel Engagement und Elan" spricht etwa Muraus Bürgermeister Thomas Kalcher (ÖVP): "Meinem Gefühl nach will man Themen wie Umwelt, Wissenschaft, Bildung, Klima jetzt echt angehen." Einen drohenden Stillstand sieht er hingegen nicht: "Nur weil die gleichen Personen in der Regierung sitzen, ist das noch lange kein Stillstand. Das ist für mich eine sehr kurzfristig gedachte Interpretation."