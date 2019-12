21 Kinder durften aufgrund eines Masernfalls an Knittelfelder Volksschule drei Wochen lang nicht außer Haus. Für 20 von ihnen geht es morgen, 18. Dezember, wieder in die Schule. Ein Kind hat sich angesteckt.

© Romolo Tavani/Fotolia

Viele Impfungen muss seit dem Masernvorfall in Knittelfeld Amtsärztin Angela Wagner durchführen: "Es waren in den letzten Tagen einige Leute da, die sich gegen Masern impfen ließen", so Wagner. Erwachsene und Kinder seien gekommen, um sich gegen die hoch ansteckende Krankheit schützen zu lassen.