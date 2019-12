Eine ganz besondere Veranstaltung geht am 22. Dezember in der Pfarrkirche St. Oswald im Pölstal über die Bühne: Mehr als 90 Musiker, Schauspieler, Kinder und Jugendliche laden zum Weihnachtssingen.

Auch die Volksschule Möderbrugg probt schon eifrig © kk

Das Weihnachtssingen in St. Oswald bei Möderbrugg (Gemeinde Pölstal) zählt zu den stimmungsvollsten Veranstaltungen der Weihnachtszeit. Nur alle sechs Jahre lädt Organisatorin Daniela Karner gemeinsam mit zahlreichen Beteiligten zum beliebten Singen. Heuer, am 22. Dezember, ist es wieder soweit: Die größte gotische Kirche der Region, die Pfarrkirche in St. Oswald, wird von mehr als 90 Musikern zum Erklingen gebracht.