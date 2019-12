Das Einzelunternehmen Resch ist insolvent, "Nah&Frisch" sucht nach einem Nachfolger für das Lebensmittelgeschäft in der Knittelfelder Badgasse. 15 Dienstnehmer sind betroffen.

Der Konkurs wurde angemeldet (Sujetbild) © Markus Traussnig

Am heutigen Montag, 16. Dezember, werden noch die letzten Waren ausgeräumt, zuletzt wurden nur mehr Restbestände stark vergünstigt abverkauft: Der "Nah&Frisch"-Markt Resch samt Trafik in der Knittelfelder Badgasse ist insolvent. Seit 2016 wurde der Markt von Otmar Resch geführt, dessen Einzelunternehmen musste Konkurs anmelden. Das vermelden sowohl der Kreditschutzverband KSV 1870 als auch der Alpenländische Kreditorenverband (AKV), die Verbindlichkeiten dürften ersten Informationen zufolge bei rund 404.000 Euro liegen. Im Unternehmen waren insgesamt 15 Dienstnehmer beschäftigt, wobei neun dem Supermarkt und sechs dem ebenfalls betriebenen Baunebengewerbe zugeordnet waren. "Die Ursachen der gegenständlichen Insolvenz dürften insbesondere in kalkulatorischen Fehlern sowie einer zu geringen Eigenkapitalausstattung liegen", heißt es beim AKV.