Furchterregende Fratzen beim Perchtenlauf in Knittelfeld © Walter Schindler

Es war ein großes, gut organisiertes Spektakel am Sonntag. Tausende Besucher in der Innenstadt, Krampus- und Perchtengruppen brachten Knittelfeld zum Beben. Blutige und vernarbte Fratzen, Hörner, furchterregend leuchtende Augen, grauenhaft verunstaltete Mäuler. Wer dabei war oder sich durch die Online-Fotoserie der Kleinen Zeitung klickt, weiß, wovon die Rede ist. Die Gruppen tun sich viel Arbeit für ihr Erscheinungsbild an. Und es gibt einen Markt dafür, nicht umsonst kommen so viele Menschen.