Rudi Weißenbacher (vorne Mitte) hier vorm Auftritt der Seer in Spielberg, ärgert sich über das Onlineportal, das Karten für das Konzert zu Wucherpreisen verkaufte © KK

Rudi Weißenbacher, Chef des Kulturbetriebes in Spielberg, hat in den vergangenen 20 Jahren schon Hunderte Konzerte veranstaltet. Aber so etwas ist ihm noch nicht untergekommen. "Ein Kunde aus dem Murtal kaufte zwei Eintrittskarten für das Konzert der "Seer" am vergangenen Samstag. Der Normalpreis beträgt 43 Euro pro Karte, macht also insgesamt 86 Euro. "Der Kunde hat jedoch insgesamt unglaubliche 290 Euro bezahlt", schüttelt Weißenbacher den Kopf.