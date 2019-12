An zwei Tagen gestalteten Freunde der Simultania und Mitarbeiter von Mondi Bags Austria gemeinsam einen Kalender, der an die Mondi-Kunden als Weihnachtsgeschenk geht.

© Michaela Egger

Farbenfrohe Bilder hängen an den Wänden, ein Regal ist voll mit Farben und Pinsel. Im Eck steht eine Staffelei mit einem Bild - und so bunt das Atelier der Simultania ist, so bunt ist das Treiben in der Mitte des Raumes. Hier wird eifrig gewerkt.