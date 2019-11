Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Rise-up-Festival lockte zuletzt Hunderte junge Gäste © Sarah Ruckhofer

2016 feierte das Rise-up-Festival in Judenburg Premiere, nach erfolgreichen Fortsetzungen 2017 und 2018 konzentrierten sich die jungen Veranstalter aus dem Murtal heuer auf andere Projekte in der Steiermark. "Wir haben kurzfristig eine Absage erhalten und es war nicht leicht, den Slot in kurzer Zeit zu ersetzen", erklärt Alexander Bischof. 2020 kehrt das Metal- und Hardcore-Festival aber wieder zurück in die Region. Der Termin steht bereits fest, am 26. September 2020 wird in Judenburg wieder den harten Klängen gefrönt. Bereits in wenigen Tagen sollen die ersten Bands des Line-Ups bekannt gegeben werden.