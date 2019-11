Der Soroptimist Club Murau beteiligt sich an der weltweiten Kampagne "Orange the world". Am Mittwoch, 27. November, findet dazu in Neumarkt eine aufsehenerregende Veranstaltung statt.

Auch weltweit wie hier in Deutschland leuchten Gebäude orange © (c) APA/AFP/INA FASSBENDER

"Stoppt die Gewalt gegen Frauen": Unter diesem Motto werden heute, 27. November, gleich mehrere Gebäude im Bezirk Murau orange beleuchtet werden. Die UN-Kampagne "Orange The World" findet jährlich zwischen dem 25. November, dem “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen”, und dem 10. Dezember, dem “Internationalen Tag der Menschenrechte”, statt.



Weltweit erstrahlen in diesem Sinne Gebäude in oranger Farbe, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen und damit zur Enttabuisierung dieses Themas beizutragen. In Österreich beteiligen sich 2019 rund 130 Gebäude, darunter erstmals auch 60 Krankenhäuser wie die Stolzalpe. Die Krankenhäuser werden im Aktionszeitraum orange beflaggt.