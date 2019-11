Das "Murau International Music Festival" steht überraschend vor dem Aus. In vielerlei Hinsicht ist das schade, meint Redakteurin Sarah Ruckhofer in ihrem Kommentar.

Heuer noch so gut wie ausverkauft, nächstes Jahr bereits gestrichen: Das "MIMF" ist Geschichte © Tom Lamm

Dass ein bereits ausfinanziertes Kulturfestival mitten in der Förderperiode gestrichen wird, ist mehr als ungewöhnlich - vor allem, wenn die Vorbereitungen für die nächste Auflage schon fortgeschritten sind. Fördermittel sind heiß umkämpft, viel Herzblut und noch mehr Überzeugungsarbeit hat es gebraucht, um das "Murau International Music Festival" zu dem zu machen, was es heute ist. Und nun - alles vorbei? Man merkt in Gesprächen, dass das Ende kein gewolltes war. Was auch immer zwischen Gemeinde und Intendanz letztlich vorgefallen ist, die Chemie hat offenbar nicht mehr gestimmt.