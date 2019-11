Ein Jahr nach Produktionsbeginn sind die obersteirischen Biere und Limonaden von Dietrich Mateschitz am Markt angekommen. Der Red Bull-Boss hat nicht nur für das historische Schloss große Pläne, er strebt auch die Marktführerschaft an.

Aus 300 Meter Tiefe wird das Wasser für die Limonaden und Biere gewonnen. Das Schloss Sauerbrunn schützt die Quelle © Sarah Ruckhofer

Mit seinem Energydrink dominiert Dietrich Mateschitz schon den globalen Markt, nun soll ein - ungleich sanfteres - Getränk an den Erfolg anknüpfen. Seit dem Vorjahr wird in Thalheim, einer kleinen Ortschaft nahe Pöls im Bezirk Murtal, 25.000 Jahre altes Quellwasser abgefüllt sowie in Biere und Limonaden verwandelt. Nach jahrelanger intensiver Planung und Vorbereitung steht direkt unter dem historischen Schloss Sauerbrunn eine der modernsten Getränkeproduktionen und Brauereien Europas. "Wir sehen uns weniger als Brauerei, sondern als Heilwasserunternehmen", betont Geschäftsführer Dietmar Kert. Er führt die Geschicke der "Thalheim Heilwasser GmbH" gemeinsam mit Roland Concin und Mark Mateschitz, dem Sohn des Red Bull-Bosses. "Dass wir mit Heilwasser Bier brauen, macht uns am europäischen Markt einzigartig." Patentiert ist auch die Rezept für die sechs fruchtigen Limonaden, die aufgrund der hohen Mineralisierung des Wassers deutlich zuckerreduziert sind.