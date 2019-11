Kleine Zeitung +

Wetterprognose Auf das Schneechaos könnten Überschwemmungen folgen

Nach dem Wintereinbruch am Mittwoch ist am Wochenende im Bezirk Murau mit heftigen Regenschauern zu rechnen. In der Nacht von Samstag (16. November) auf Sonntag sind rund 50 Liter pro Quadratmeter prognostiziert.